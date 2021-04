Cuatro muertos en explosión en Pakistán en hotel donde se alojaba embajador de China

Al menos cuatro personas murieron y una decena resultaron heridas en la explosión de una bomba en el aparcamiento de un hotel de lujo donde se hospedaba el embajador de China en el suroeste de Pakistán, informaron el miércoles las autoridades locales.

___

___

La deflagración se produjo en la zona de estacionamiento del Serena, en la ciudad de Quetta, la capital de la provincia de Baluchistán, donde el ejército lucha desde hace una década contra los insurgentes, a menos de 100 km de la frontera afgana.

"El embajador estaba en el exterior para una reunión cuando se produjo la explosión", dijo el ministro paquistaní del Interior, Sheikh Rashid Ahmed, denunciando un "acto de terrorismo".

Three people are killed and 11 wounded in an explosion at a luxury hotel in Quetta, Pakistan pic.twitter.com/ULNLSBVwZ8 — KNN INTERNATIONAL (@KNN_NEWS_) April 21, 2021

Azhar Ikram, un alto responsable de la policía de Quetta, precisó que los explosivos se hallaban en "uno de los vehículos" del aparcamiento, según los primeros elementos de la investigación.

Por el momento, la explosión no fue reivindicada.