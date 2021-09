Este fue el emotivo mensaje de despedida de Antoine Griezmann al dejar el Barcelona

El jugador francés, Antoine Griezmann se despidió del Barcelona con un mensaje publicado en sus redes sociales. Además de esto, su esposa Erika Choperena compartió una frase que se ha vuelto polémica.

EN CONTEXTO: El Atlético de Madrid confirma la llegada de Griezmann

Antoine Griezmann fue cedido al Atlético de Madrid para esta temporada, a lo que el delantero francés llegó a un acuerdo a pocos minutos de cerrarse el mercado con su exequipo en Barcelona.

Y este miércoles luego de tanta controversia, Griezmann utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje de despedida a la afición culé.

"Queridos culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas, pero orgulloso de haber sido uno de los vuestros. Visca Barça", escribió el ya exazulgrana.

Gracias @FCBarcelona pic.twitter.com/JygoW5pwQj — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 1, 2021

La esposa de Griezmann reacciona

Luego de conocerse la noticia, la esposa de Griezmann, Erika Choperena, recordó a través de las redes sociales una reflexión que había compartido el pasado 23 de julio y que dio mucho que hablar en su momento.

"Yo sé que estás haciendo un esfuerzo enorme, que a veces te cuesta el doble, pero paciencia, porque el que sabe esperar, siempre recibe lo que merece", se puede leer en el la historia de Instagram.

Además de la historia compartida esta ocasión, en el 2018 Erika le recomendaba al delantero que se quedara en Madrid, luego de que Griezmann comunicara su decisión.

El regreso del francés al Atlético de Madrid ya llevaba varios meses sonando en las oficinas del Camp Nou. Si bien es cierto que el futuro del azulgrana era incierto, rumores como su llegada al PSG fueron uno de los primeros rumores, sin embargo el Atlético mostró un mayor interés en la petición de "Grizzi".

Uno de los aspectos que fueron importantes para el regreso de Antoine, fue la insistencia de Simeone, quien desde hace ya dos meses que ambas partes pactaron cuáles serían las condiciones del regreso.