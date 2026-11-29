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Palmeiras venció 1-0 a Estudiantes con gol de Ramón Sosa y ganó su cuarta Copa Libertadores en Montevideo.

Palmeiras conquistó este sábado la cuarta Copa Libertadores de su historia tras imponerse 1-0 a Estudiantes de La Plata en el estadio Centenario de Montevideo.

Con un gol decisivo de Ramón Sosa al minuto 52, el equipo brasileño sumó un nuevo trofeo continental a sus vitrinas (1999, 2020, 2021 y 2026) y extendió a ocho ediciones consecutivas el dominio de los clubes de Brasil en el torneo.

Durante gran parte del encuentro, el conjunto argentino dirigido por Alexander Medina bloqueó el ataque paulista mediante una línea de cinco defensores y presión constante.

Sin embargo, Sosa, rompió el empate al anticiparse en el área y conectar un centro desviado por Jhon Arias para vencer al arquero Fernando Muslera. "Las finales hay que ganarlas", resumió el atacante tras el pitazo final ante unos 25.000 hinchas brasileños.

⚽ ¡El gol de la consagración! Ramón Sosa le dio la CONMEBOL #Libertadores a @Palmeiras #GloriaEterna https://t.co/PaS0T7VrCy — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 28, 2026

Este título sirve de revancha inmediata para el Verdão, que apenas una semana atrás perdió el Brasileirão ante Flamengo.

El triunfo consolida el exitoso ciclo del técnico portugués Abel Ferreira, ganador de tres Libertadores desde su llegada a finales de 2020, y reafirma al capitán Gustavo Gómez como el futbolista más laureado en la historia del club con 14 títulos.

La celebración será breve para los campeones de América.

El 6 de diciembre disputarán la final de la Copa de Brasil frente a Gremio y, tres días después, viajarán a Doha para enfrentar al Toluca de México en la Copa Intercontinental.

Además, aseguraron su boleto al Mundial de Clubes de 2029 y jugarán la Recopa Sudamericana 2027 ante Boca Juniors.

Datos: Sofascore

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