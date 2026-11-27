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Palmeiras y Estudiantes de La Plata, dos de las instituciones más exitosas de la Copa Libertadores, batallarán el sábado en Montevideo por el trofeo de clubes más preciado de Sudamérica, un título que puede redefinir la distancia histórica entre ambos campeones continentales.

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Mientras el verdao busca prolongar una etapa de protagonismo que lo ha llevado a cuatro finales de Libertadores desde 2020, con consagraciones ese año y en 2021, el pincha intentará reafirmar una tradición construida durante décadas y ampliada por última vez con la corona de 2009.

️ ¡La batalla final! Dos potencias del continente en un partido épico por la #GloriaEterna: @Palmeiras y @EdelpOficial se reencuentran en el Centenário después de 5️⃣8️⃣ años en un duelo cargado de historia. ️ ¡Capítulo 3, de una producción especial de CONMEBOL #Libertadores! https://t.co/eFhypPjEyU — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 26, 2026

La final (2:00 p. m. de Guatemala) también tendrá un componente histórico: reeditarán en el mítico estadio Centenario la definición de 1968, resuelta en un partido de desempate, cuando el club argentino levantó la primera de las cuatro Libertadores que ostenta.

El campeón de la edición 2026 se apuntará para una cargada agenda internacional: el 9 de diciembre, en Doha, enfrentará al Toluca de México en el denominado Derby de las Américas, correspondiente a la Copa Intercontinental.

En 2027 la cita será por la Recopa con Boca Juniors, flamante campeón de la Sudamericana, e iniciará la defensa de la Libertadores desde la fase de grupos. Además, tendrá una plaza garantizada en el Mundial de Clubes de 2029.

*Con información de AFP