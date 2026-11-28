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Pan Baobao, un leopardo con sobrepeso que se hizo famoso en redes sociales, dejó la dieta para priorizar su salud y calidad de vida.

Un leopardo con sobrepeso que se convirtió en una celebridad de internet en China ya no seguirá su plan de dieta para adelgazar debido a su avanzada edad.

Pan Baobao, de 18 o 19 años, es una de las principales atracciones del Zoológico del Parque de Panzhihua en la provincia de Sichuan, al suroeste de China.

Pan Baobao, un leopardo de China, se hizo famoso en redes sociales por su sobrepeso. (Foto: AFP)

Su apariencia regordeta lo hizo popular a comienzos de 2024, cuando usuarios de redes sociales lo compararon con Clawhauser, el guepardo de la película animada Zootopia.

La fama del felino atrajo a turistas de distintas partes del país y aumentó la afluencia de visitantes al zoológico.

El establecimiento amplió su recinto y puso en marcha un programa para que perdiera peso.

Sin embargo, el personal decidió cambiar el objetivo debido a su edad. "Hacer que adelgace ya no es el objetivo principal", explicó un empleado del Zoológico, pues intentar reducir su peso podría afectar su salud.

Debido a su avanzada edad, los cuidadores decidieron dejar de priorizar la dieta y enfocarse en su salud y calidad de vida. (Foto: AFP)

Ahora, la prioridad es que Pan Baobao mantenga una buena calidad de vida. Su alimentación continúa bajo supervisión veterinaria e incluye más de 500 gramos diarios de carne de vacuno y una pequeña cantidad de pollo.

"Ya no vamos a hacer que adelgace simplemente por adelgazar", indicó el empleado. En cautiverio, los leopardos suelen vivir algo más de 20 años.

Con información de AFP