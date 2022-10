Pandilla de las "duendes verdes" asalta un metro en Nueva York (video)

Un grupo de aproximadamente 10 mujeres vestidas de verde neón, asaltó un metro de Nueva York y la escena se ha vuelto viral.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que aproximadamente 10 mujeres vestidas completamente de verde neón ingresan a robar al metro de Nueva York.

De acuerdo con autoridades, las mujeres despojaron de sus pertenencias a dos jóvenes de 19 años, llevándose los teléfonos celulares y un bolso.

The Green Goblin Gang: Women In Neon Green Leotards Attack 2 NYC Subway Riders



The assailants escaped the scene with a cellphone and a handbag, police told the New York Post. pic.twitter.com/07zzz37A8a — Ground News (@Ground_app) October 4, 2022

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo 2 octubre, pero ha sido hasta ahora que los videos fueron difundidos, al punto de hacerse virales.

"Mi hija dijo que fue atacada por alienígenas, yo no tenía idea de lo que estaba hablando", dijo a un medio local la madre de una de las jóvenes asaltadas.

Los medios se refirieron a las vándalas como "la pandilla de los duendes verdes", a quienes aún no han identificado.