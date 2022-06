Papa Francisco preocupa a sus fieles tras aparecer con problemas para caminar

Papa Francisco preocupa a sus fieles tras aparecer en video con dificultad para caminar.

EN CONTEXTO: Papa Francisco aparece en silla de ruedas por su dolor de rodilla

Un video en el que se ve al Papa Francisco con problemas para caminar y un bastón, ha causado preocupación entre feligreses católicos.

El clip fue grabado durante una audiencia en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano.

En el video se observa cómo el Pontífice baja del Papamóvil a paso lento y con apoyo de su personal de seguridad para llegar a su asiento. La audiencia sobre catequésis en la edad adulta tuvo una duración de más de una hora.

Finalizando, el Papa se puso de pie con ayuda dirigiéndose al vehículo para retornar, nuevamente con dificultad.

Salud preocupante

En los últimos eventos a los que ha asistido el sumo Pontífice se le ha visto con inconvenientes para movilizarse. incluso ha sido él mismo quien mencionó que no puede caminar y que se lo ha pedido el médico.

"Esta pierna no va bien, no me funciona y el médico me dijo que no camine", dijo en una recorrida de peregrinos realizada el pasado mes de abril.

El Papa Francisco, quien tiene 85 años, padece de dolores de rodilla desde hace tiempo lo cual le ha impedido asistir a la pasada ceremonia de Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro.