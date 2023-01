Papa Francisco manifiesta su posición sobre la homosexualidad

El líder de la iglesia católica se manifestó sobre las legislaciones que castigan las preferencias sexuales de algunas personas.

El papa Francisco criticó la postura de las leyes que castigan la homosexualidad y las considera injustas, porque Dios ama a todos sus hijos por igual.

"Ser homosexual no es un delito", resaltó el Papa en una entrevista a The Associated Press.

El máximo líder del catolicismo Francisco reconoció que los obispos católicos en algunas partes del mundo apoyan las leyes que castigan la homosexualidad o discriminan a la comunidad LGTBQ, y se refirió a la homosexualidad como un "pecado".

Atribuyó esas actitudes a contextos culturales y dijo que los obispos en particular también deben pasar por un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos.

#Importante



El #PapaFrancisco criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad y aseguró que ser homosexual es pecado, no delito.



Video: AP pic.twitter.com/8oAgv0Y79T — Adela Micha (@Adela_Micha) January 25, 2023

Cerca de 67 países o legislaciones penalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo, 11 de ellos pueden aplicar o aplican la pena de muerte, según The Human Dignity Trust, que trabaja para acabar con esas leyes.

Francisco calificó esas normas como "injustas" y dijo que la Iglesia católica puede y debe trabajar para ponerles fin.