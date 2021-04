Padre de Frida: "Alejandra Guzmán fue abusada por un familiar cercano"

Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, hizo fuerte revelaciones sobre el pasado de Alejandra Guzmán.

Luego de que Alejandra Guzmán asegurará que Pablo Moctezuma la golpeó durante su relación amorosa, el empresario negó los hecho y añadió declaraciones impactantes.

Ante estos comentarios, Moctezuma ofreció una entrevista para el programa “De Primera Mano” y habló de su experiencia con la cantante.

“Esto realmente ya es una locura, esta mujer haciendo estas acusaciones tan estúpidas, porque conocemos a Alejandra, es una figura pública que no ha dejado de tener toda su vida problemas con todo el mundo, ha tenidos 500 novios", aseguró.

También agregó: "Es bien fácil, te lo voy a resumir, llevo 25 años casado con una gran mujer que lo único que ha hecho es apoyarme a mi con Frida, apoyar a Frida con su mamá, es tan mentira lo de los golpes, pero obviamente me he defendido de ella, porque Alejandra es una persona que se toma un rompope y se convierte en el Cibernético".

Fue abusada sexualmente

Las declaraciones más fuertes llegaron después, cuando Moctezuma dijo que Guzmán le confesó que había sido abusada sexualmente por alguien muy cercano a ella.

“Hasta el día de hoy, yo le tenía un cierto cariño y respeto a Alejandra, no quería esto trascendiera a algo más. Voy a hablar digan lo que digan, a mi Alejandra me contó algo muy fuerte y es lo que más tristeza me da. Me contó que fue abusada sexualmente por alguien de su familia, entonces que Alejandra no haya tenido la empatía de que su hija haya declarado algo así de su padre”, dijo muy desconcertado.

Sin revelar el nombre de la persona que aparentemente abusó de Alejandra, Pablo continúo negando los señalamientos en su contra.

Además, dijo que hasta la fecha, tiene cicatrices de las heridas que la cantante le provocó cuando tenían diversas discusiones.