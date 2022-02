Marco Pappa asegura que no sabía de procesos legales, solo de fútbol

Después de que el Tribunal de Femicidio condenara a cinco años de prisión inconmutables al futbolista Marco Pablo Pappa Ponce, él se refirió a su futuro, en la salida de la audiencia.

EN CONTEXTO: Marco Pappa es condenado a prisión por violencia contra la mujer

Marco Pappa aseguró que desconocía los procesos legales, puesto que el solo sabía de fútbol y que la sentencia que se le impuso por el delito de violencia contra la mujer en su representación física contra Andrea Aparicio, aún no está en firme.

"Muchas personas no conocen los procesos legales, como yo no los conocía, yo solo conocía de fútbol. Pero bueno, esto también sigue todavía, no es una sentencia en firme (...) Vamos a ver que sigue para mi proceso", aseguró Pappa.

También agradeció a los fanáticos que lo apoyan y destacó que otras personas se atreven a señalar y a juzgar sobre su caso.

"Agradecerles a pesar de las circunstancias. Muchas personas no saben como es este estilo de cosas, nada más se atreven a juzgar, a señalar y cualquiera podemos pasar por estas situaciones (...) Me voy a mantener fuerte para salir como una mejor persona", afirmó el exjugador.

¿Cuál será el futuro de Pappa?

En cuanto a su futuro, Pappa destacó que "le encanta jugar", que desconoce si lo volverá a hacer de forma profesional y que el ya vivió una linda carrera.

"Definitivamente, me encanta jugar, no se si algún día otra vez juegue a nivel profesional, lo mío ya lo viví, lo viví en una linda carrera también. Pero si algún día estoy en el campo lo voy a hacer, lo voy a disfrutar", aseveró Pappa.

Al ser consultado si tomaría la propuesta de San Pedro de integrarse a su equipo respondió "ya veremos, era en parte una negociación que se iba a ser si las cosas salían de diferente manera", reiteró.

Estas fueron sus declaraciones:

Estas fueron las declaraciones de Marco Pappa tras ser condenado a cinco años de prisión. pic.twitter.com/ayWUheK9qv — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) February 14, 2022

El caso

Este caso inició por una denuncia en agosto de 2020 cuando su expareja lo acusó por violencia física.

El 26 de julio de ese año, Pappa fue capturado y presentado ante un juez por escandalizar en la vía pública en estado de ebriedad y durante el toque de queda.

También se le denunció por violencia contra la mujer. Sin embargo, un juzgado declaró falta de mérito a favor de Pappa por no existir suficientes pruebas y solo fue procesado por faltas al orden público.

Posteriormente el Ministerio Público indicó que continuaría con la investigación y el 4 de agosto se giró una nueva orden de captura y Andrea Aparicio hizo públicos videos y comunicados sobre lo que vivió con el exfutbolista.