Paquita la de Barrio anuncia complicaciones en su Salud

Paquita la del Barrio compartió un video donde se le puede ver en una cama mientras explica su delicado estado de salud

A través de su cuenta oficial de Instagram, Paquita la del Barrio dio a conocer a sus seguidores que su salud se ha visto deteriorada y especialmente se disculpó con sus seguidores de Moroleón, Guanajuato, por tener que cancelar su próximo concierto.

"Desgraciadamente no estoy bien", empezó diciendo la cantante mientras se le puede ver en una cama, donde explica que recientemente se había sometido a un tratamiento (no especifica de qué) y era necesario que guarde reposo al menos dos semanas, además confesó que en este momento no le es fácil caminar.

Paquita la del Barrio expresó a sus seguidores, “me da mucha tristeza, porque ustedes saben que nunca les he fallado… discúlpenme, les pido mil disculpas de veras”, expresó. Además espera recuperarse para poder reunirse con su público nuevamente.