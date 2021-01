Paquita la del Barrio buscará ser candidata a diputada en México

La cantante busca obtener una curul representando a la localidad de Misantla, en Veracruz, México.

Francisca Viveros Barradas, conocida como "Paquita la del Barrio", se postuló como precandidata a diputada del partido Movimiento Ciudadano (MC).

Durante el acto público para anunciar sus intenciones de participar en la política mexicana, la cantante aprovechó para deleitar a todos con su éxito musical "Rata de dos patas".

Viveros Barradas reconoce que no tiene experiencia política, pero señala que tendrá gente "detrás" de ella para asesorarla.

Estamos muy contentos de que @paquitaoficialb haya aceptado la precandidatura a la Diputación Local por el Distrito 8 de Misantla. Sabemos que junto a las y los veracruzanos construiremos la mejor alternativa de futuro para recuperar la grandeza de #Veracruz#PaquitaEnMovimiento pic.twitter.com/S6tHrMx3GJ — Movimiento Ciudadano Veracruz | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoVer) January 26, 2021

"Estoy aquí por amor, porque así me nace. Yo no sé a qué vengo aquí, ¿me entendieron? Yo solo sé que hay personas detrás de mí que son las que me van a enseñar a manejar este asunto", declaró.

"Paquita"' tiene 73 años, nació en el municipio veracruzano de Alto Lucero. Gil Rullán, coordinador del Movimiento Ciudadano en el estado, la invitó a participar en su agrupación política.

Miguel Castillo, delegado del partido en Veracruz, dijo que están en pláticas con el actor Francisco de la O (Paco de la O) para que se convierta en candidato a diputado de Xalapa.

