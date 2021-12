Recientemente Paquita la del Barrio reveló que estuvo en terapia intensiva y no le contó para que sus seguidores no se preocuparan.

OTRAS NOTICIAS: Viralizan un video que Cristian Castro quería olvidar

En una entrevista Paquita la del Barrio habló sobre su estado de salud después de que se le viera llegar al aeropuerto de la Ciudad de México en silla de ruedas.

“Yo solamente sé mis cuentos y por qué no les avisé que me enfermé, por lo mismo que no quería que nadie se preocupara”.

La intérprete de Rata de dos patas reveló que hace unos días tuvo que ser hospitalizada y llevada a terapia intensiva debido a que presentó problemas de respiración, nada relacionado con covid-19.

“Se me terminó el oxígeno de mis pulmones, acuérdense que estuve ocho días en terapia intensiva ” Paquita la del Barrio.

La cantante que llegó de Tijuana, dijo que estaba temerosa de ofrecer el show por los problemas de salud que la llevaron a estar hospitalizada.

“Iba con mucho miedo porque estuve enferma y tenía casi dos años que no trabajaba yo iba temerosa de que no fuera a hacerlo bien, me gusta quedar bien con la gente”.

Paquita la del Barrio aprovechó para agradecerle al público: “El público no me queda más que agradecerles una prueba de cariño que me han dado y no hay palabras”.