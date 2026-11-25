Un accidente de tránsito en Escuintla, acabó con la vida de una pareja recién casada el pasado lunes 23 de noviembre.

El hecho se registró en horas de la noche sobre el kilómetro 41 de la ruta que conduce de Antigua Guatemala hacia Palín, Escuintla.

La pareja se transportaba sobre este tramo carretero a bordo de una motocicleta, cuando por circunstancias aún no establecidas, perdieron el control y se accidentaron.

De acuerdo con la información preliminar, la pareja acababa de casarse. (Foto: RRSS)

Al lugar se presentaron Bomberos Voluntarios, quienes determinaron que Justin Estuardo Castro Andrade, de aproximadamente 23 años, había fallecido debido a la gravedad de las heridas. En la escena también localizaron a Ana Lucía de Castro, quien fue ingresada a la emergencia del Hospital Nacional de Amatitlán, donde perdió la vida.

De acuerdo con la información preliminar, la pareja habría contraído matrimonio recientemente y personas que los conocían los describieron como jóvenes trabajadores.

Hasta ahora se desconocen las circunstancias por las que sucedió el accidente, aunque las autoridades correspondientes deberán esclarecer el hecho.

A metros del cuerpo del esposo, quedó la motocicleta en la que se transportaba la pareja. (Foto: RRSS)