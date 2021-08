Pareja en California se declara culpable de retener a una familia guatemalteca

Una pareja que enfrentaba juicio en California se declaró culpable el martes 25 de agosto de obligar a una guatemalteca y sus dos hijas a trabajar largas horas en malas condiciones y bajo amenazas de ser deportadas, además de no enviar a la escuela a las niñas.

Nery Martínez Vásquez y su esposa Maura Martínez, ambos de 53 años residentes en Shasta Lake, cerca de Redding son ciudadanos estadounidenses originarios de Guatemala. Los dos prometieron a sus familiares que las ayudarían si llegaban a Estados Unidos, en cambio las esclavizaron obligándolas a trabajar sin paga y abusando de ellas.

Los dos se declararon culpables del delito de conspiración para realizar trabajos forzados, esto redujo su posible larga condena tras las rejas.

La fiscalía contó que la mujer y sus hijas llegaron a estados Unidos en 2016. La pareja retuvo sus pasaportes y visas obligándolas a quedarse más tiempo para trabajar en su restaurante llamado Latino's, y en su negocio de limpieza llamada Redding Carpet Cleaning & Janitorial Services, que prestaba servicios a empresas de la zona, incluidos varios concesionarios de automóviles.

La pareja le dijo a la mujer y a sus hijas que no podían irse hasta que pagaran por completo una deuda que no existía. Amenazaron con arrestarlas por quedarse más tiempo de lo que su visa establecía y les dijeron a las hijas que no podían ir a la escuela porque serían deportadas.

Las pequeñas y su madre vivieron en "un remolque en ruinas, sin calefacción y sin agua", según describieron las autoridades, sin revelar la situación actual de ellas.

Martínez Vásquez golpeaba a las niñas con un palo cuando estaba enojado y la situación siguió así hasta 2018 cuando dejaron de trabajar con ellos.

"Este caso resalta cómo el sueño de venir a Estados Unidos para comenzar una nueva y prometedora vida puede convertirse en una pesadilla", dijo en un comunicado Sean Ragan, agente especial a cargo de la oficina local del FBI en Sacramento.

Las tres trabajaban a la vista del público, agregó "sin embargo, estaban aprisionadas por el miedo y las mentiras que les habían inculcado sus explotadores", continuó.

La pareja fue declarada culpable. (Foto: Pexels)

Debido a que los señalados se declararon culpables los fiscales retiraron los cargos presentados en junio, donde se describía que en 1997 la pareja conspiró para secuestrar a una niña de 13 años de su casa de Las Vegas y la retuvo contra su voluntad durante casi dos años, mientras Martínez Vásquez abusó sexualmente de ella y la violó repetidamente.

Los fiscales también acordaron una sentencia de 6 años y medio para ambos, según dijo el abogado defensor de la pareja Mark Reichel. La condena por trabajo forzoso tiene una sentencia de 20 años en una prisión federal.

"Pudimos llegar a un acuerdo con el que todos pudieran vivir", dijo Reichel.

La pareja también acordó pagar a la familia y otras víctimas $300 mil (Q2 millones 400 mil) en restitución como parte de su acuerdo de culpabilidad.