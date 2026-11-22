La pareja es señalada de transportar y albergar a migrantes indocumentados.
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Fuerzas de seguridad lograron la captura de una pareja en La Gomera, Escuintla, la cual era buscada por la justicia estadounidense.
El reporte policial indica que se trata de Greysy "N", de 39 años, y Luis "N", de 38,, quienes tenían una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos.
La pareja es señalada de conspiración para transportar y albergar a migrantes indocumentados.
Durante la aprehensión, las autoridades decomisaron dos armas de fuego y el vehículo en el que se transportaban.
Tras dar con su paradero fueron puestos a disposición de la justicia, donde quedarán bajo resguardo en espera de ser extraditados.