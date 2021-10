Paris Hilton revela abusos sufridos en centros de rehabilitación

La socialité se presentó al Congreso de Estados Unidos para presentar un proyecto de ley en busca de cambios en los centros de rehabilitación.

Paris Hilton acudió al Capitolio para exponer ante el Congreso sobre los abusos que enfrentan muchos internos en estos centros, donde ella estuvo internada en varias ocasiones enviada por sus padres en su adolescencia.

En su presentación, Paris dijo que cuando tenía 16 años fue internada en cuatro centros para jóvenes problemáticos, donde aseguró que recibió insultos y abusos físicos junto con otras compañeras.

“Por 20 años no pude dormir por la noche, mientras los recuerdos de violencia física, el sentimiento de soledad y la pérdida de compañeras pasaba por mi mente cuando cerraba los ojos”, explicó Hilton a periodistas.

“Me estrangularon, me cachetearon, el personal masculino me observaba mientras me bañaba, me obligaron a tomar medicina sin diagnóstico, no me dieron la educación adecuada y me retuvieron en confinamiento solitario en un cuarto cubierto de arañazos y manchas de sangre”, declaró.

Hilton solicitó a los legisladores que se den cambios radicales en estos centros de rehabilitación que se encargan de cuidar a jóvenes problemáticos a petición de sus padres, quienes son encerrados en internados o campamentos.

Algunos legisladores aprovecharon la plataforma para anunciar que presentarán al Congreso una ley para proteger a adolescentes que son resguardados en dichos centros.