En Parque de la Industria recibirán 18 pacientes con Covid-19

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, confirmó que en las próximas horas serán trasladados 18 pacientes con Covid-19 desde Villa Nueva hacia el Hospital Temporal habilitado en el Parque de la Industria.

El mandatario confirmó que los pacientes se encuentran estables y serán movilizados a las instalaciones de este recinto temporal habilitado en 10 días.

“En tiempo récord se habilitó este hospital que un principio me decían que no se podría, que no habría dinero, pero gracias al trabajo de la empresa privada y el gobierno se pudo habilitar”, afirmó Giammattei mientras efectuó un recorrido en las instalaciones.

El gobierno de Guatemala mantiene la cifra en 21 casos de coronavirus en el país, de estos se confirmó la semana pasada un fallecido de 85 años.

El Mandatario confirmó que este miércoles el equipo de Centro de Gobierno se movilizará a Quetzaltenango para avanzar en la construcción del hospital que se habilitará en el Centro Ferias y Mercadeo de Quetzaltenango (Cefemerq).