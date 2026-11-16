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Magistrados revisan el convenio remitido por la entidad encargada del recinto para formalizar la utilización de las instalaciones.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que el Parque de la Industria, ubicado en la zona 9 capitalina, será la sede del Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) para las elecciones generales de 2027.

La presidenta del TSE, Rosa Mariella Rivera, informó que ya se reservó los espacios que se utilizarán y que actualmente revisan el convenio correspondiente antes de proceder con su firma.

La magistrada explicó que la decisión de utilizar las instalaciones del Parque de la Industria ya está tomada, por lo que ahora se encuentran en la etapa de formalización del acuerdo con el Comité Permanente de Exposiciones (Coperex), entidad encargada de administrar el lugar.

"Me acaban de enviar las personas de Coperex el convenio, lo estamos revisando para ya suscribirlo, en eso estamos. Sí, será el Parque de la Industria", aseguró la funcionaria.

La presidenta del TSE, Rosa Mariella Rivera, confirmó que los espacios del Parque de la Industria ya se encuentran reservados. (Foto: Archivo / Soy502)

El Centro de Operaciones del Proceso Electoral constituye un componente de la organización logística de los comicios, por lo que la disponibilidad de instalaciones adecuadas es importante para desarrollar las actividades operativas previstas por la autoridad electoral.

La confirmación de la sede ocurre mientras el TSE continúa desarrollando distintas actividades preparatorias para las elecciones generales del próximo año.

Entre estas se encuentran la planificación de los mecanismos de seguridad electoral, la preparación del sistema de información de resultados preliminares y la organización de las juntas electorales que tendrán responsabilidades durante los comicios.

El Tribunal también mantiene reuniones con representantes de los partidos políticos para informar sobre los avances de la organización electoral y abordar asuntos relacionados con el desarrollo del proceso.