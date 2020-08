Párroco en Baja Verapaz expulsa a feligrés por toser en iglesia

El párroco de una iglesia en Cubulco, Alta Verapaz, le pidió a un feligrés que saliera de la igleisa por toser de forma constante durante un servicio religioso, según se constató en un video compartido en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo el párroco le pide al feligrés que abandone el lugar para toser en la calle y regresar después con el uso correcto de la mascarilla.

“Hermano vaya a toser a otro lado, si tiene mascarilla póngansela para toser… Eso es cuidarnos unos a otros, no es divertido, vaya afuera hermano por favor. Hasta que se le baje la tos, no estamos diciendo que esté contaminado pero hay gente que no aguanta que estén tosiendo a la par del otro”, explicó el párroco.

Posteriormente el sacerdote explicó que es parte de cuidarse unos a otros y agregó que, aunque pueda parecer cruel, es parte de la realidad que nos toca vivir.

“De eso se trata, de cuidarnos. Parece tan inhumano pero de eso se trata ahora”, agregó.

Este martes Guatemala alcanzó los 63,847 casos confirmados desde que se inició la pandemia en el país. Según las autoridades es en los departamentos que se concentra el foco de la pandemia y la ciudad de Guatemala comienza a reflejar bajas.