¿Qué pasa si ya estoy vacunado y me contagio de Covid-19?

Las vacuna anticovid ayuda a que la enfermedad no se agrave, pero no impide que las personas se infecten.

Los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, revelaron en un estudio nuevo que la variante Delta puede ser tan contagiosa como la varicela.

También es más probable que la variante disminuya la protección que ofrecen las vacunas, según el informe.

Según especialistas, las dosis anticovid solamente ayudan a que la enfermedad no se prolongue gravemente y tengan que tener asistencia de oxígeno, es decir que las personas se pueden infectar del virus ya que las vacunas no lo protegen de no infectarse.

Recuerda cumplir con las medidas de bioseguridad para prevenir las nuevas variantes de la covid-19

La vacuna crea una barrera protectora

La vacunación crea una barrera protectora para que los síntomas sean leves, esto no quiere decir que si una persona ya tuvo Covid-19 antes de ser inoculado no pueda volver a infectarse.

Es por esa razón que los investigadores sugieren que las personas que ya han sido vacunadas utilicen la mascarilla sobre todo en aquellas zonas donde el virus circula mucho o los espacios son muy cerrados.

“La vacuna protege contra las formas graves de la enfermedad. No evita al 100% el contagio. Por eso decimos que la vacuna es un elemento más de la protección contra el virus y debemos seguir cuidándonos”, explicó un infectólogo de Argentina.

Recomendaciones para evitar contagios

El CDC, detalló que si una persona resulta con síntomas del virus después de haber recibido el esquema completo de vacunación (dos dosis), debe aislarse diez días, en lo que una prueba de PCR confirma o niega el contagio.

Asimismo, antes de salir de casa debe informar al especialista de laboratorio sobre la posibilidad de tener el virus y tomar las medidas necesarias para resguardar la salud de otras personas.

Los expertos también dieron algunas indicaciones en caso de dar positivo. La persona deberá aislarse y no tener contacto con ningún objeto u otra habitación que sea de uso diario de los demás.

También deben desinfectar las superficies de manera constante, lavar ropa, toallas, mantener el distanciamiento social, utilizar mascarilla, desinfectar las manos constantemente y ventilas las habitaciones.

“Si es posible, mantener una distancia de dos metros entre la persona enferma y los demás miembros de la casa”, informan los del CDC.