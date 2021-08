Pasajeros se pelean por el asiento de un avión y se van a los golpes (video)

Los pasajeros de un vuelo protagonizaron una pelea, la cual quedó grabada en un video que fue difundido en redes sociales.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en un avión que viajaba de Nueva Orleans a Austin, Texas.

Según los reportes de los medios locales, los viajeros discutían por un asiento que no podía reclinarse y terminaron peleando a golpes.

En el video se observa a tres hombres de pie en el pasillo de la aeronave, uno con playera verde, uno con rayas rojo con blanco y otro vestido con una playera blanca, mientras discutían.

El hombre de la playera verde empezó la riña con un puñetazo al de la playera blanca y el pasajero afroamericano, vestido a rayas rojas, se unió a la pelea.

Los viajeros siguieron golpeándose hasta que otros pasajeros los separaron. Sin embargo, en cuanto pudo liberarse, el hombre afroamericano volvió a abalanzarse contra el hombre de la playera verde.

Aunque los policías respondieron al llamado del altercado entre pasajeros, ninguno de los involucrados en la pelea en el avión fue arrestado, según confirmó la aerolínea American Airlines a medios locales.

Mira el video acá: