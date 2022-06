Momento de terror: pasajeros se salvan de morir tras incendiarse avión donde viajaban

Pasajeros se alarman en pleno vuelo al aterrizar de emergencia; momentos después, el avión se incendia.

Minutos de terror y pánico vivieron los pasajeros de un avión procedente de República Dominicana, al aterriza de emergencia en el aeropuerto de Miami.

La maniobra realizada a tiempo por el piloto, evitó que los viajeros murieran calcinados, pues al momento de aterrizar, el avión se incendió.

El avión que aterrizó de emergencia en Miami, prendió fuego. (Foto: Twitter)

Todo quedó grabado

Uno de los pasajeros grabó el momento en el que tuvieron que evacuar el avión. Algunos activaron su paracaídas de emergencia, y otros esperaron el aterrizaje.

En el audiovisual se observa cómo en cuestión de segundos, el avión prende en llamas. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales solo algunos lesionados.

Video shows frantic moments passengers make their way out of RedAir flight 203 after landing gear collapse & fire at MIA…some use emergency chute ⁦@WPLGLocal10⁩ pic.twitter.com/LJKJtzLqnh — Janine Stanwood (@JanineStanwood) June 22, 2022

"Me voy a morir"

En otro video compartido en Tik Tok, se escucha cómo una pasajera grita de desesperación al darse cuenta de la situación.

"Me voy a morir", dice afligida, mientras algunos intentan calmarla y otros gritan aún más.