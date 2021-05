Vacunación en Guatemala: ¿Qué pasará con los adultos de 70 años que no se han vacunado?

El registro para la Fase 2 ya comenzó. En esta etapa se incluirá a adultos mayores de 65 años.

Ministerio de Salud informó sobre la apertura de la Fase 2 de vacunación en la cual se incluyen a adultos mayores de 65 años. Sin embargo, esto no impedirá que los mayores de 70 años continúen registrándose.

El ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó este 14 de mayo en conferencia de prensa que, debido a la apertura de la siguiente etapa de vacunación, han surgido varias inquietudes por parte de los personas mayores de 70 años que no han sido vacunadas.

“ Esto no deshabilita el ingreso de las personas mayores de 70 años, ahora están abierto los dos espacios ” Amelia Flores , ministra de salud

Amelia Flores, titular de Salud, indicó que las personas mayores de 70 años que no se han logrado registrar todavía podrán hacerlo, mientras que los que no han sido inoculados todavía serán tomados en cuenta. "Este grupo de 70 más no se cierra ni se va cerrar nunca, esto sigue abierto para que las personas sigan inscribiéndose", añadió Flores.

El registro se tendrá que hacer a través el sitio vacuna.gob.gt o en puestos de vacunación oficiales por parte de la cartera de salud.

Vacunación en Fase 2

A partir de este viernes 14 de mayo, los adultos de entre 65 y 69 años podrán inscribirse para optar a la vacuna contra el Covid-19, según lo confirmó el presidente Alejandro Giammattei.

"Hoy se va a anunciar que se pasa de 65 a 69 años el registro y les pediría de nuevo el apoyo para que nuestra gente vaya", aseguró el mandatario Alejandro Giammattei, durante una reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur).

Según Giammattei, este jueves se administraron 12,822 primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Vacunas: Reunión con alcaldes

En la actividad participaron alcaldes, por lo que Giammattei pidió apoyo para instar a los adultos mayores para que acudan a vacunarse.

“Muchos de sus concejales vienen de aldeas distintas o de zonas distintas. Díganle a sus concejales que salgan a motivar a la gente para que vayan a vacunarse, de 65 años para arriba", dijo el mandatario a los alcaldes.

Vacunas rusas Sputnik V

El Ministerio de Salud espera recibir el segundo lote de vacunas Sputnik V entre el lunes y martes de la próxima semana.

La ministra del ramo, Amelia Flores, señaló que esta nueva entrega de vacunas rusas contra el Covid-19 sería de 50 mil dosis.

OTRAS NOTICIAS: Salud espera recibir 50 mil Sputnik V la próxima semana

"Podríamos estar recibiendo el día lunes o martes una cantidad igual a la que recibimos en el primer embarque de Sputnik, de 50 mil", señaló la funcionaria este miércoles durante una citación con la Comisión de Educación del Congreso.