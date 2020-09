¿Qué pasará con el toque de queda en Guatemala?

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) publicó este martes una modificación al sistema de alertas sanitarias para la atención del Covid-19, conocido como semáforo de colores y que permite, entre otras, la reactivación de bares y actividades nocturnas con aforo reducido.

El acuerdo ministerial 229-2020 establece las medidas sanitarias en diversos sectores basados en colores del rojo, anaranjado, amarillo y verde. Sin embargo, hasta este martes el Ejecutivo no ha remitido al Congreso de la República una solicitud para ampliar el Estado de Calamidad Pública, instaurado desde marzo pasado para atender la pandemia, lo que ha causado reacciones en redes sociales, puesto que con las nuevas medidas se entiende que este quedará sin efecto.

Este Estado de Calamidad permite limitar ciertos derechos, especialmente el de movilidad, y es acá donde se establece el conocido toque de queda, que rige desde las 21:00 horas hasta las 4:00 de la mañana del siguiente día. Esta medida vence el próximo 5 de octubre de no ser ampliado por el Congreso a petición del Organismo Ejecutivo.

Ya me explicaron que será un nuevo tablero de #Covid19gt para ajustarse al vencimiento del Estado de Calamidad en unos días y no elaborado perversamente. Pero con los niveles de casos activos que aún tenemos, debimos haber estado mejor preparados antes de reabrir más ¡A cuidarse! — Guillermo Pineda (@condottiero) September 29, 2020

Si para el miércoles el gobierno no ha publicado un nuevo Estado de Calamidad (que dura 30 días y no un mes), el jueves no hay Reglamentucho que valga para limitar nuestros derechos. — Jose Fernando Orellana Wer (@FOrellanaWer) September 28, 2020

Si aperturan el jueves las nuevas disposiciones, entonces que quiten el toque de queda. A parte de ser una cuestión política y de extender el estado de calamidad — Alexia Reneé Guevara♥️ (@alexgueva93) September 29, 2020

MIRA:

En análisis

Hasta este martes 29 de septiembre, el Organismo Ejecutivo no ha confirmado si enviará la solicitud de prórroga. El vicepresidente, Guillermo Castillo, declaró este lunes que aún está en análisis y el propio mandatario Alejandro Giammattei será quien tome la decisión.

“En el momento que así se decida, se les hará de conocimiento”, aseguró Castillo.

El vicepresidente Guillermo Castillo indica que todavía analizan una prórroga del Estado de Calamidad. Vía: Félix Acajabón. pic.twitter.com/NfcvdE9t9R — Luisa Paredes (@lparedes_elP) September 28, 2020

Fuentes de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSPR) confirmaron que no se descarta la solicitud de prórroga y que el mandatario aún lo analiza.

Por aparte, varios diputados en entrevista con Emisoras Unidas han explicado que de llegar el documento lo analizarán, pero no le ven futuro para su aprobación.

Orlando Blando, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) explicó que no apoyarían la ampliación por un mes más ya que esta herramienta ha servido para enriquecer a algunos funcionarios.

El diputado Rodolfo Neutze de la bancada Creo, explicó que en este momento la prioridad es la elección de Cortes y el Estado de Calamidad debe analizarse de forma profunda.

Qué dice la Coprecovid

La Comisión Presidencial de Atención al Covid-19 (Coprecovid) aseguró que esta modificación al semáforo de alertas está basado de forma técnica y pensando en que exista o no un estado de calamidad.

Fuentes de la Comisión explicaron que este miércoles otorgarán una conferencia de prensa explicando esta nueva publicación en el Diario de Centro América, en dicha actividad estará la ministra de Salud, Amelia Flores.