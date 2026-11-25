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Descubre Paseo La Luna en la zona 8 de Quetzaltenango, un espacio recreativo de ingreso gratuito con áreas verdes, senderos para bicicletas, pista de carritos y opciones gastronómicas.

En la zona 8 de Quetzaltenango se encuentra Paseo La Luna, un espacio recreativo rodeado de vegetación y amplias áreas verdes que ofrece distintas actividades para disfrutar al aire libre.

Este destino es una alternativa para quienes buscan compartir en familia, realizar actividades físicas y alejarse por unas horas del movimiento de la ciudad.

Su entorno natural permite descansar bajo la sombra de los árboles, organizar picnics, jugar futbol o simplemente disfrutar de un ambiente tranquilo. La variedad de espacios y opciones recreativas convierte al lugar en una alternativa para visitantes de distintas edades.

El sitio es perfecto para hacer paseos familiares. (Foto: Erick Colop)

Lo que debes saber sobre Paseo La Luna

Dirección: Zona 8 de Quetzaltenango, debajo de la subestación de La Esperanza.

Zona 8 de Quetzaltenango, debajo de la subestación de La Esperanza. Horario: De lunes a jueves, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.; de viernes a domingo, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

De lunes a jueves, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.; de viernes a domingo, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. Precio de ingreso: Es gratuito, cada restaurante tiene precios diferentes.

Es gratuito, cada restaurante tiene precios diferentes. Cómo llegar: Se encuentra a aproximadamente 20 minutos del Parque Centroamérica. Desde el centro de Xela se debe tomar la ruta hacia la zona 8, en dirección a La Esperanza, hasta llegar al sector de la subestación.

Se encuentra a aproximadamente 20 minutos del Parque Centroamérica. Desde el centro de Xela se debe tomar la ruta hacia la zona 8, en dirección a La Esperanza, hasta llegar al sector de la subestación. Servicios y actividades: Áreas verdes, juegos infantiles, espacios para picnics, cancha de futbol, senderos para bicicletas y pista de carritos recreativos. También se puede consultar en el lugar la disponibilidad de alquiler de bicicletas.

¿Qué hacer en Paseo La Luna?

Una de las principales opciones es disfrutar de sus áreas verdes, donde las familias pueden organizar un picnic, descansar o realizar actividades recreativas. Los espacios abiertos también permiten que los niños jueguen y tengan contacto con la naturaleza.

Para los pequeños hay juegos infantiles diseñados para disfrutar al aire libre. Además, quienes prefieren mantenerse activos pueden recorrer los senderos habilitados para bicicletas, utilizando una propia o consultando la disponibilidad de alquiler en el establecimiento.

Los miradores en los árboles son de los atractivos de Paseo La Luna. (Foto: Gustavo Rodas)

Diversión sobre ruedas

Otra de las actividades que ofrece Paseo La Luna es su pista de carritos, donde los visitantes pueden recorrer el circuito y compartir momentos de emoción con familiares y amigos. Esta opción recreativa complementa la experiencia para quienes buscan actividades diferentes durante su visita.

Un espacio para compartir en familia

La vegetación y los espacios abiertos son parte de los atractivos del lugar. Su ambiente permite combinar descanso y entretenimiento en una misma visita, con opciones para quienes desean realizar ejercicio, jugar o simplemente disfrutar de una tarde rodeados de naturaleza.

¿Qué ropa debo llevar?

Se recomienda utilizar ropa cómoda y zapatos adecuados para caminar o participar en actividades recreativas.

Si se tiene previsto utilizar bicicleta o los juegos disponibles, es conveniente llevar prendas que permitan moverse con facilidad. También se recomienda llevar protección solar y agua para mantenerse hidratado.

Hay diferentes opciones para comer. (Foto: Karla Santiago)

¿Por qué visitar Paseo La Luna?

Es una opción cercana al centro de Quetzaltenango para disfrutar de actividades al aire libre sin realizar un viaje largo.

Sus áreas verdes, juegos infantiles, senderos para bicicletas y pista de carritos permiten compartir una jornada diferente, especialmente para las familias que buscan combinar naturaleza y diversión.

Paseo La Luna es un lugar ideal para tener un plan diferente en Xela. (Foto: Erick Colop)

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