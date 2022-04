¿Qué pasó con el director que despreció y humilló a María Celeste Arrarás?

María Celeste Arrarás, quien el rostro de "Primer Impacto" y "Al Rojo Vivo", reveló que un editor de noticias le hizo la vida imposible en su carrera y lo nombró como Octavio.

María Celeste Arrarás compartió en su columna llamada “Así lo veo… Reflexiones de María Celeste” que luego de los años volvió a ver a la persona que la humilló cuando era su editor.

Cuando ella inició su carrera Octavio no la tomaba en cuenta y la humillaba, con el paso de los años ella evolucionó hasta que logró el éxito por el que tanto luchó y se lo encontró cuando ella fue convocada como la estrella de Al Rojo Vivo.

En ese momento él era un reportero de una revista local de Miami, mientras ella había ascendido al pooular programa, al parecer, él tuvo que escribir alguna especi de contenido de ella y por eso estabra presente en la conferencia de prensa.

“Lo vi entre el mar de reporteros... en un instante me vinieron a la mente, de golpe, infinidad de recuerdos de todas las veces en que él, siendo mi jefe, me había despreciado, las veces que me había humillado y me había tratado como si yo estuviera pintada en la pared”, aseguró.

“Estaba tras bastidores en el salón de conferencias del Hotel Biltmore junto a los presidentes de NBC y Telemundo que se preparaban para anunciar a la prensa una gran noticia: que yo había sido contratada como presentadora y jefa editorial de una nueva revista noticiosa que llevaría mi nombre: Al Rojo Vivo con María Celeste”.

“Ahí estaba yo, arriba, celebrando mi éxito y él estaba allá abajo con una carrera prácticamente anulada, Octavio ya no era director de noticias del Canal 41, se había mudado a Miami y trabajaba como editor de uno de esos suplementos que vienen con los periódicos, lo que definitivamente era un bajón de rango”, expresó.

"Con una sonrisa tímida él se paró en puntas y desde muy abajo extendió su mano para saludarme, mientras me inclinaba para estrechársela recordé las palabras proféticas que mi exesposo Guillermo me repetía en la época de los maltratos de Octavio: 'Él va cuesta abajo, Mari. Y tú vas cuesta arriba'".

"Pude haberlo ignorado pero eso jamás pasó por mi mente. No tenía deseo alguno de hacerlo sentir insignificante como él me había hecho sentir a mí, 'Felicidades', dijo, 'gracias por venir', le respondí con una sonrisa sincera.

Luego dio la lección que aprendió de ese episodio:

"En la vida uno no debe albergar resentimientos. Si yo hubiera desperdiciado mi tiempo culpando a Octavio por todo lo que me hizo y sintiendo lástima por mí misma, no hubiera podido enfocar todas mis energías en alcanzar mis metas profesionales que me llevaron ese día hasta ese escenario".

Luego de comentar que al día siguiente el acontecimiento estaba en las portadas de varios periódicos dije: "Me imaginé a Octavio leyendo el artículo en alguna parte de la ciudad. ¡Qué ironía!, la vida da vueltas y ciertamente nunca deja de sorprendernos. Eso me confirmó que había escogido la consigna correcta para mi nuevo programa: 'Espera lo inesperado'”.