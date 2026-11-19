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Entre 2013 y 2026, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi marcaron una época con sus goles y títulos, mientras nuevos gigantes europeos y una generación de estrellas transformaron el balompié mundial.

La espera por el aclamado videojuego de Rockstar, Grand Theft Auto VI está por terminar este 19 de noviembre. Desde el lanzamiento de GTA V en 2013, el futbol ha vivido más de una década de cambios: leyendas que ampliaron sus récords, clubes que conquistaron Europa por primera vez y jóvenes talentos que pasaron de ser promesas a convertirse en figuras mundiales.

Uno de los mejores reflejos de esa transformación está en las carreras de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes durante estos años mantuvieron su protagonismo y continuaron acumulando goles a un ritmo histórico. Ahora, ambos se han retirado de sus respectivas selecciones tras el Mundial de 2026.

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Cuando GTA IV llegó al mercado en 2008, el portugués sumaba 113 anotaciones y el argentino apenas 49. Para el estreno de GTA V, cinco años después, Cristiano ya alcanzaba los 369 goles y Messi los 356. Ahora, con la llegada de GTA VI, sus registros ascienden a 985 y 937 tantos, respectivamente, con el delantero portugués todavía en busca de la histórica marca de los mil.

La rivalidad también quedó reflejada en el Balón de Oro. Cuando salió GTA V, en 2013, Messi tenía cuatro premios y Cristiano uno. Desde entonces, ambos sumaron cuatro galardones más: el argentino llegó a ocho, con triunfos en 2015, 2019, 2021 y 2023, mientras el portugués alcanzó cinco, tras ganarlo en 2013, 2014, 2016 y 2017.

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El mapa del futbol también cambió

En estos años, el Real Madrid pasó de tener nueve Champions League a conquistar 15, luego de sumar seis títulos europeos más, incluida la Décima en 2014. El Barcelona, en cambio, agregó una corona a su palmarés, la de 2015.

También cambió el protagonismo de otros clubes. Mientras Manchester United y Juventus perdían terreno en la lucha por los grandes títulos continentales, el Manchester City conquistó su primera Champions en 2023 y el PSG consiguió estrenarse como campeón de Europa en 2025.

En Sudamérica, uno de los episodios más recordados fue la final de la Copa Libertadores de 2018 entre Boca Juniors y River Plate, que se disputó en el Santiago Bernabéu, en Madrid, debido a los incidentes que impidieron jugar la vuelta en Argentina.

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Una nueva generación de estrellas

Mientras Messi y Cristiano seguían haciendo historia, nuevas figuras comenzaron a tomar el relevo. Kylian Mbappé, Erling Haaland y Vinícius Júnior se consolidaron entre los nombres más destacados del futbol mundial.

También sobresale Lamine Yamal, quien tenía apenas seis años cuando salió GTA V en 2013 y ahora es una de las grandes estrellas del Barcelona y de la selección española.

Así, entre el lanzamiento de GTA V y la llegada de GTA VI, no solo cambiaron los videojuegos: también lo hizo el futbol, con una generación que marcó una época y otra que ya escribe su propia historia.