Los Patojos suspenden entrega de ayuda a familias de Sacatepéquez

La Asociación Los Patojos ha tenido que suspender la entrega que realizaba desde hace algunos días a las familias con necesidades de Jocotenango, Sacatepéquez.

Por medio de Facebook, Juan Pablo Romero Fuentes, director del proyecto, explicó que la decisión se tomó luego que la mañana de este viernes se desbordara la cantidad de personas que se acercaron a la sede de Los Patojos, sin guardar las medidas de higiene y sin respetar el distanciamiento físico.

“Hoy me di cuenta que como sociedad no tenemos el principio de hacer comunidad. No respetamos instrucciones y pareciera que el otro y la otra, no nos importara. La misma gente hizo que detuviéramos la dinámica de ayuda a la misma gente, porque no siguieron las reglas del distanciamiento social, seguridad y solidaridad. Duele, porque hay necesidad”, explica en un mensaje emitido la mañana de este viernes, Romero Fuentes.

Las personas se aglomeraron desde las 5:00 de la mañana en las afueras del recinto, lo que preocupó a los organizadores de la entrega social.

Romero Fuentes destacó que si él y su grupo de colaboradores llegan a enfermarse, no habrá quien pueda entregar la ayuda que es muy necesaria en la comunidad.

Ante esa situación, se buscará una estrategia distinta para seguir entregando la ayuda a las familias de la comunidad, pero sin exponer la salud tanto de Los Patojos como de los beneficiarios.

5:12 am - Decenas de personas esperando alimentos.



Duele.



Seguiremos acompañando. Haciendo lo posible, pero esta vez más disciplinados. Tenemos que aprender a seguir instrucciones más cuando se trata de cuidar la vida. — Juan Pablo Romero Fuentes. (@elpatojomayor) June 12, 2020