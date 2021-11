Lo aceptó y ahora lo niega: Patty Navidad asegura que no tuvo Covid-19

Pese a que estuvo al borde de la muerte, incluso aceptó la existencia de la enfermedad tras meses de decir que era un invento, Patty Navidad declaró que no tuvo Covid-19.

Patty Navidad vuelve a ser noticia por sus polémicas declaraciones y su constante negación de la existencia del Covid-19. En esta ocasión, la actriz mexicana aseguró que nunca padeció Covid-19.

Durante la noche de este 10 de noviembre, tras su paso por la alfombra roja en los Premios de la Radio, en donde la artista fue abordada, esta enfatizó que se enfermó de una doble neumonía, no del virus del SARS-CoV-2.

Según Navidad, estuvo grave en el hospital, y señaló que fue porque los médicos que la atendieron le aplicaron litros de esteroides y cortisona.

"Yo nunca tuve síntomas, excepto el día 15. Lo malo lo pasé dentro del hospital porque me pusieron litros de esteroides y de cortisona que todavía me traen hinchadísima. Además, me sacaban cuatro o cinco tubos de sangre todos los días. Entonces, sí salí de ahí muy débil", dijo Navidad.

"Los doctores me decían que estaba muriendo y que tenía doble neumonía, y me quise salir dos veces porque era mentira, el primer lugar porque yo no era para estar en terapia intensiva con 25 cables en cada caso. Si hubiera permitido que me intubaran, sin ser necesario, posiblemente no estaría aquí, como ha sucedido a muchísimas personas, también de mi misma familia desgraciadamente", expresó.

Negacionista del virus

Patty Navidad ha manifestado en reiteradas ocasiones que no cree en el Covid-19 y que está en contra de las vacunas, por lo que repitió que no se vacunará y no es algo que le cause incertidumbre.

"Te aseguro que más de la mitad de la gente aquí no está vacunada, pero dice que sí para que no los estén molestando, como me han molestado a mí, pero no me voy a vacunar porque soy una mujer fuerte", agregó.

*Con información de El Universal.