Payasitos desparecidos: El regalo del Día de la Madre que sigue sin abrirse

Nelson Estiven Villatoro Escobar y Joselin Paola Chacón Lobo, conocidos en el mundo artístico como Chispita y Charquito, siguen desaparecidos tras ser citados para un show.

Todo estaba listo, el regalo estaba comprado y la sorpresa se logró mantener en secreto durante más de una semana. Tres hermanos fueron cómplices, querían darle a su mamá algo especial el Día de la Madre.

Dos días después del festejo, el regalo sigue cerrado. En lugar de festejos y risas, hay angustia y llanto. La mamá de los tres niños está desaparecida y su esposo, también.

Todo inició el lunes 9 de mayo, luego que Joselin Paola Chacón Lobo (Chispita) y su esposo Nelson Estiven Villatoro Escobar (Charquito), quienes se dedican a hacer show de payasitos, fueran contratados para evento en Escuintla.

Cuando venían de regreso recibieron una invitación para otro show en la noche. Los citaron en una parada de la Central de Mayoreo (Cenma), en la zona 12. Les dijeron que pasarían por ellos a las 19 horas. Fue lo último que se supo de la pareja.

"Ya no respondieron mis llamadas y mensajes. Cambiaron la fotografía que tenían en su WhatsApp, pero no responde nadie y el celular está apagado. El Día de la Madre fue triste, yo vi cómo mis nietos tenían todo listo. Trabajaron duro para comprar el regalo a su mamita y allí está, cerrado. No se lo pudieron entregar", narró Victoria Lobo, mamá de Joselin.

"Yo solo quiero que ellos regresen. Nelson, mi yerno, es como mi hijo. Ellos son papás, sus nenes están chiquitos, el más grande tiene 13, el que le sigue 10 y la nena tiene 7. Los tres necesitan de sus papás", manifestó Lobo con la voz entrecortada.

La mujer explicó que ya presentó denuncias en el Ministerio Público (MP) y en la Policía Nacional Civil (PNC), también ya activaron una Alerta Isabel-Claudina, pero hasta este jueves no han tenido ninguna noticia del paradero de Joselin y Nelson.

Realizan marcha

La desaparición de Joselin y Nelson ha causado conmoción entre sus amigos y familiares, así como dentro de la comunidad artística de payasos, ya que la familia completa se ha dedicado a este oficio durante más de 30 años.

Es por ello que este 12 de mayo realizaron una caminata en Amatitlán para exigir que la pareja aparezca.

"Mis nietos extrañan a sus papás. Este Día de la Madre ha sido el peor de mi vida. Necesito que mi hija y mi yerno vuelvan a casa. Sus hijos no se pueden quedar solos sin sus padres. Ellos solo salieron a un show para divertir a otros niños, ellos sólo salieron a trabajar", dijo Lobo llorando.