Fiebre, tos y dolor de garganta son algunos de los síntomas que pueden presentar los menores.
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El reconocido pediatra y especialista en enfermedades respiratorias, Alejandro De León, alertó a los padres de familia sobre un nuevo brote de influenza.
La influenza en niños suele empezar de forma repentina e incluye fiebre alta, tos, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, dolores corporales, dolor de cabeza y cansancio extremo.
El pediatra recomendó por medio de sus redes sociales, que se realice la vacunación correspondiente para prevenir el contagio de este virus.
El profesional de la salud indicó que siempre es importante realizar la evaluación para poder determinar que cepa presenta el paciente, ya que se han manifestado las tipo "A" y "B", las cuales podrían complicarse y presentar neumonía.
"Entre más pronto se ponga la vacuna, mucho mejor", expresó el pediatra. Cabe resaltar que la forma más eficaz para prevenir la influenza es vacunarse cada año y aplicar medidas diarias de higiene y ventilación para reducir el contagio.