"Le irá muy bien": Pedro Sola habla sobre el futuro de Nelson Carreras

Pedro Sola hace fuerte declaración sobre "La Academia" y asegura que Nelson Carreras tendrá éxito en su carrera artística pese a no haber ganado el primer lugar.

Durante el programa del lunes 15 de agosto, Pedro Sola, conductor de Ventaneando, se pronunció sobre los ganadores de "La Academia 20 años".

Según el polémico presentador, Cesia y Andrés no merecían estar en las primeras posiciones. Pese a que dijo que tienen gran voz, el primer lugar tuvo que haber sido para Mar de Ecuador o para Nelson de Guatemala.

Con ello, Sola se unió a la lista de artistas, influencers y creadores de contenidos que apoyaban a Nelson Carreras. Además, Daniel Bisogno, apoyó la postura de su colega, asegurando que la representante de Honduras no tuvo que haber ganado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Academia (@laacademiatv)

La declaración de Pedro Sola

"Yo, esta niña Cesia reconozco que ayer cantó precioso, pero creo que no debería haber ganado. Primer lugar, no es de aquí (eso es ya algo muy personal).... Ahora, Andrés, el del peluquín, canta bonito, pero no tiene, como que le falta", agregó Sola.

Posteriormente, Bisogno interrumpió a Pedro Sola para mencionar que la producción y maestros tuvieron que haber explotado al máximo el potencial de Nelson.

"Con el que podrían hacer algo comercialmente es con Nelson, a quien debieron haber explotado, bueno, al final el público decide", dijo Bisogno.

Finalmente, Pedro Sola destacó que aunque no quedó en los primeros lugares, Nelson se perfila para ser el más exitoso de la decimotercera generación.

"Ese es al que le va ir muy bien", dijo Pedro Sola sobre Nelson.

Cabe destacar que en redes sociales, los internautas rechazaron los dos primeros lugares, hubo quienes aseguraron que Nelson y Mar eran los candidatos para obtener esos puestos, pues fueron los que demostraron su potencial en todos los aspectos.

*Con información de Ventaneando.