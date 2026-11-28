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Los conductores de transporte pesados se bajaron de sus vehículos e iniciaron una pelea que detuvo el tránsito.

En la ruta al Pacífico se registró una riña entre conductores de transporte pesado. El momento quedó grabado en video, el cual evidenció que los involucrados se enfrentaron con tubos.

Según la información proporcionada, los responsables de la pelea eran pilotos de un camión y un tráiler, quienes habrían discutido previamente.

En las imágenes se observa que el acompañante del piloto del camión tenía el rostro ensangrentado, mientras los conductores de ambos vehículos de transporte pesado sostenían tubos metálicos en sus manos.

Por varios minutos, los involucrados detuvieron el tránsito sin importar que esta es una vía bastante transitada. En un momento del video, también se observa que uno de los involucrados se acerca al cabezal del tráiler y comienza a golpearlo repetidamente con el tubo.

Momentos después, se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes sostuvieron el dialogo hasta que se logró habilitar el paso.