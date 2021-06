La pelea entre los príncipes Guillermo y Enrique

La relación entre los hermanos Guillermo y Enrique se ha tensado aún más, ahora por causa de Meghan Markle.

Una declaración dada por Guillermo al diario británico Daily Mail, respecto al supuesto comportamiento de Meghan Markle hacia su personal del Palacio de Kensington, ha distanciado aún más a los hermanos.

El diario The Times filtró unas acusaciones contra Markle, por intimidación al personal de Kensington hace unos meses. Sin embargo, los duques de Sussex lo negaron.

Los duques de Sussex han negado las acusaciones contra Markle. (Foto: archivo/Soy502)

El periodista Robert Lacey, autor de “Battle of Brothers:The Inside Story of a Family in Tumult”, (Batalla entre hermanos: la historia dentro del tumulto de la familia) narra que Guillermo expulsó a su hermano y esposa del palacio y que Guillermo tomó la decisión de mudarse a Windsor. Posteriormente los duques de Sussex se trasladarían a Estados Unidos.

Según lo publicado en el libro, Kate Middleton marcó distancia con Markle desde el inicio. Y "Meghan se presentó como una víctima pero es una maltratadora", relata una fuente al periodista.

Guillermo se encuentra en Inglaterra para asistir al homenaje de su madre, pero su esposa se quedó en California junto a sus hijos.