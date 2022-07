Cinco mujeres capturadas por pelear por un hombre

Cinco mujeres fueron capturadas al protagonizar una trifulca en El Salvador.

¡A golpes!, así resolvieron cinco mujeres una disputa que inició por un hombre. Las cinco fueron capturadas y puestas a disposición de un juzgado.

Todo ocurrió el 26 de julio en la colonia San Felipe, de Ilopango, en el Salvador. La trifulca fue grabada por vecinos y compartida en las redes sociales, donde rápidamente se hizo viral.

"No te voy a soltar", "esperate qué, ya demasiado que me jode esta mujer, tu nana es una p*...", "yo no te quería dar verg*, pero ustedes me han agarrado entre las dos", se escucha en el video publicado por Nación Digital de El Salvador.

#videoviral || Circula un video en las redes sociales donde 5 mujeres fueron captadas agarrándose a puños por un hombre debido a un problema de infidelidad , en la Colonia San Felipe de Ilopango. pic.twitter.com/2RjTzDlKfI — Nación Digital (@NacionDigital_) July 30, 2022

El hecho ocurrió por un problema de infidelidad, donde aparentemente la amante y su hija llegaron a reclamar a la esposa del hombre por quien se registró el problema. La discusión se subió de tono, hasta terminar en los golpes.

Las detenidas fueron identificadas como Vilma Carlota Merino de Velázquez, de 40 años de edad, Wendy Maritza Velázquez de Rivera, de 44 años de edad, Grecia Beatriz Landaverde Ramírez, de 34 años de edad, Meyli Ivette Estrada Menjívar, de 41 años de edad y Adriana Valeria López Estrada, de 21 años de edad.