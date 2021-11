Las películas más esperadas de este noviembre 2021

A continuación los integrantes del nuevo podcast de Soy502 El Vistazo , nos traen las películas más esperadas en Noviembre 2021.

Noviembre 3

Más dura será la caída (Harder they Fall) (Netflix) - Este no es un western como el que vieron tus papás. Es un western lleno de acción primordialmente protagonizado por actores afroamericanos. Destacan entre ellos Idris Elba y Regina King.

Noviembre 4

Eternals (cines de Guatemala) - La nueva película de Marvel está dirigida por la directora ganadora del oscar Chloe Zhao, un elenco bastante cargado, Angelina Jolie, Salma Hayek y Kumail Nanjani. Si bien esta franquicia es menos conocida, Marvel nos trae la historia de estos seres inmortales, y esperamos que estos personajes menos conocidos, nos cautiven tanto como lo hizo en su momento con Los Guardianes de la Galaxia.

Finch (Apple Tv+) - Conmovedora historia de Tom Hanks sobreviviendo el Apocalipsis, construyendo robots y sobreviviendo junto a su leal perro Finch.

Noviembre 11

El Misterio de Soho (cines de Guatemala) - Dirigida por Edgar Wright, famoso ya por Shaun of the Dead y Baby Driver, nos trae este thriller psicológico situado en los 60s. Protagonizada por Anya Taylor Joy, la super conocida protagonista de la serie de Netflix Gambito de Dama.

Noviembre 12

Alerta Roja (Red Notice) (Netflix) – Netflix nos trae esta película llena de acción protagonizada por 3 de los actores mas populares del momento, Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson. Estamos seguros que va llegar al top 10 de lo mas visto.

Noviembre 18

Ghostbusters: El Legado (cines de Guatemala) - Los Cazafantasmas están de regreso. Esta vez no es un reboot, como en la última entrega. Tendremos la tercera parte de la historia que habia terminado en la década de los 80s´s protagonizada por el elenco original, y también se les unen nuevos actores como Paul Rudd. El director es Ivan Reitman, el mismo director que volvió esta franquicia en un clásico icónico del cine.

Noviembre 19

King Richard (HboMax) - En esta nueva película, Will Smith encarna a Richard Williams, el controversial padre de las increíbles tenistas Serena y Venus Williams. Me parece que Will Smith de nuevo esta buscando el oscar con papeles complejos de esos que suelen obtener nominaciones.

Para escuchar discusión más fondo de todo lo que se viene en Noviembre aquí está último episodio de El Vistazo