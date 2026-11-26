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Entre 25 a 98 años de prisión fueron condenados cinco integrantes de la estructura criminal denominada "Los del punto".

El Tribunal Tercero de Sentencia Penal, presidido por el juez Saúl Álvarez, condenó a cinco de los seis acusados de integrar una estructura criminal denominada "Los del punto".

Con esto, indicó que sólo uno de los señalados quedó absuelto de los delitos de asesinato. Se trata de Ludy Hernán Guerra Santos.

Mientras que los restantes cinco recibieron penas que van de 25 a 98 años de prisión inconmutables al considerarlos responsables de los delitos de asociación ilícita, asesinato, conspiración para cometer asesinato, robo agravado en forma continuada y robo agravado en grado de tentativa en forma continuada en concurso real.

Las penas dictadas por el Tribunal, en algunos casos fueron aumentadas en una tercera parte por la agravante especial contenida en la normativa vigente.

A los seis imputados, el MP los acusó de integrar la estructura criminal denominada "Los del punto", que fueron capturados en el 2020, por participar en hechos delictivos ocurrido, principalmente en Morales, Izabal.

Según investigaciones, esta estructura criminal también operaba en los departamentos de Jutiapa, Petén, Progreso y Escuintla.

El Tribunal Tercero de Sentencia Penal condenó, entre 25 a 98 años de prisión, a cinco de seis integrantes de la estructura criminal denominada "Los del punto". (Video: Wilder López/Soy502) https://t.co/RdfNNoDJev — Cristobal Veliz (@cristoveliz) November 26, 2026

Las penas

Según lo resuelto por el Tribunal a Víctor Gregorio Guerra Esquivel se le impuso una condena de prisión que sumada dio un total de 98 años con ocho meses de prisión, siendo la pena de 38 años por el asesinato de Denifer Salvador López Muñoz.

A Guerra Esquivel le fue atribuida su responsabilidad en los delitos de asociación ilícita, asesinato, conspiración para cometer asesinato, robo agravado en forma continuada y robo en grado de tentativa en forma continuada en concurso real.

Otros de los señalados, Clementino Valdemar Valentín Jacomé, se le impuso 31 años de prisión inconmutables por haber sido culpable de los delitos asociación ilícita y conspiración para cometer asesinato en concurso real de delitos.

Mientras que a Brando Alfredo Sosa Paz y Hugo Alexis Díaz, el Tribunal los encontró culpables de los delitos de conspiración para cometer asesinato, por lo que se les impuso 25 años de prisión inconmutables.

Y, por último, Héctor Eduardo Caná Paz le fue impuesta una penal de 29 años de prisión por los delitos de asesinato cometido contra López Muñoz.