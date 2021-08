Pep Guardiola habló sobre la supuesta llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester City

Además de sus declaraciones, Pep Guardiola compartió una publicación en la que habla de esta controversia, "Cristiano Ronaldo a Manchester City, los rumores están por todo Twitter".

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, no quiso dar muchas pistas del futuro de Cristiano Ronaldo en una entrevista, sin embargo dijo que todo podría pasar.

"Hasta el final del mercado todo puede pasar. Este tipo de jugadores deciden dónde quieren jugar. Ahora mismo hay cosas que están muy, muy lejos", añadió Pep.

"Harry Kane anunció que seguiría en un club excepcional como el Tottenham. Cristiano es jugador de la Juventus y no puedo decir más. Ahora mismo estoy más que encantado con la plantilla que tenemos".

Guardiola también habló del buen fútbol que se ha disfrutado con Messi y Ronaldo.

"Hemos tenido la oportunidad de disfrutar de dos de los mejores jugadores de la historia, solo puedo darles las gracias. Lo que han hecho el portugués y el argentino, de verdad, no volveremos a ver nada similar en el futuro", afirmó.

"No estoy pensando en irme dentro de dos años. Podría irme en dos meses si los resultados no son buenos o el club se cansa de mí. Lo que dije en la videollamada con empresarios era sobre mi etapa después del City. Tomaré un descanso. Podría ser de 1 mes, o de 2 o 3 años" dijo Guardiola sobre su futuro.

Guardiola finalizó hablando sobre Harry Kane, "El club hizo todo lo posible. No hablamos con el Tottenham, no hubo ninguna oferta porque no querían negociar. Y si no quieren negociar no hay nada que hablar".