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La personalidad también se expresa a través de los aromas. Una fragancia puede acompañar un momento, reflejar una actitud o convertirse en parte de la identidad de quien la usa. Bajo esa idea, Perfumerías Fetiche presenta La vie est belle L'Elixir Very Cherry, la nueva creación de Lancôme que reinterpreta el aroma de la cereza con una combinación de notas florales y amaderadas.

Esta propuesta invita a explorar una faceta más atrevida de La vie est belle. Su concepto gira alrededor de la autenticidad, la confianza y la libertad de ser una misma, con una composición que busca equilibrar la dulzura de las notas frutales con la profundidad de los acordes amaderados.

(Imagen cortesía: Perfumerías Fetiche)

Una combinación de cereza, violeta y madera

La vie est belle Very Cherry se presenta como una fragancia frutal, floral y amaderada. Su composición parte de un acorde de cereza negra, que aporta un carácter vibrante y jugoso, y se combina con el absoluto de hoja de violeta, que introduce un matiz floral y empolvado.

La madera de oud completa esta combinación con una profundidad cálida y sensual. El resultado es una interpretación de la cereza que se aleja de las propuestas únicamente dulces y apuesta por una personalidad con contrastes: luminosa, pero profunda; espontánea, pero sofisticada.

La fragancia fue creada por los maestros perfumistas franceses Antoine Maisondieu y Christophe Raynaud, quienes desarrollaron esta combinación para expresar distintas dimensiones de una misma esencia.

(Imagen cortesía: Perfumerías Fetiche)

Un frasco que también expresa su personalidad

La propuesta se extiende hasta el diseño del envase. La reconocida diseñadora de vidrio Suzanne Dalton reinventó la silueta del icónico frasco de La vie est belle con una presentación que incorpora un degradado en tonos cereza oscuros, alas brillantes y la emblemática sonrisa grabada en cristal.

Una fragancia para expresar quién eres

Con Very Cherry, Lancôme amplía el universo de La vie est belle con una creación que combina intensidad y elegancia. Su perfil frutal y amaderado ofrece una alternativa para quienes buscan un aroma con presencia, capaz de acompañar tanto la rutina como una ocasión especial.

(Imagen cortesía: Perfumerías Fetiche)

Más que una reinterpretación de la cereza, la propuesta pone en el centro la autenticidad y la posibilidad de expresar la propia personalidad sin ajustarse a expectativas.

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