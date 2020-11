Fernando del Rincón recuerda la promesa que Giammattei no cumplió

El periodista de CNN, Fernando del Rincón, recordó las palabras de Alejandro Giammattei tras ganar las elecciones en Guatemala ya que ofreció “dar la cara” a los medios de comunicación durante su Gobierno.

Durante el programa "Conclusiones" de este lunes 23 de noviembre, conducido por Fernando del Rincón en CNN en Español, se reprodujo un video del 12 de agosto de 2019 en el que, durante una entrevista, el entonces presidente electo, Alejandro Giammattei, prometió: "Va a tener cuatro años donde le voy a dar la cara a usted y a la prensa, porque si quiero ganarme la confianza de la población lo tengo que hacer a través de ustedes".

Además, durante esa entrevista, Giammattei añadió que “un gobierno que no comunica, es un gobierno que no gobierna”. Al concluir el video, a modo de recordatorio, Del Rincón señaló que el mandatario guatemalteco ha evitado dar entrevista a CNN y este cuestiona: "¿Está usted gobernando?".

“Desde entonces no le veo el pelo. Todo eso es lo que no ha hecho, aquí no ha comparecido, no quiere estar en este programa, no habla con la prensa, no da entrevista, todo lo que dijo que iba a hacer y que puso su palabra de por medio no lo hace, doctor Giammattei”, señaló el conductor del programa.

Finalmente en el video se escucha que Del Rincón le recuerda al mandatario guatemalteco que se comprometió públicamente a dar la cara y que lo sigue esperando en el programa.

“Le pregunto, ¿está gobernando? Se hizo el "harakiri", como dicen en mi país”, finalizó el presentador.

Guatemala atraviesa una crisis política desde que el Congreso aprobó un presupuesto de Q99,700 millones y por lo cual cientos de personas han salido a exigir la renuncia del mandatario y de los diputados que lo aprobaron.

Las protestas dejaron heridos, destrozos en el Centro Histórico de Guatemala y varios capturados que retomaron su libertad tras ser escuchados por un juez.