Periodista insultado por Joe Biden habla sobre lo ocurrido (video)

Peter Doocy, el reportero insultado por Joe Biden no confirmó si el mandatario le había pedido disculpas.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insultó el pasado lunes 24 de enero a un periodista de la cadena conservadora Fox News, llamado Peter Doocy.

Y tras el fuerte mensaje de Joe Biden a Peter Doocy, el periodista apareció en el programa, Sean Hannity en Fox News, y dijo que Biden lo había llamado y ambos habían hecho las paces.

Este fue el momento del insulto:

Al acabar el evento, los reporteros gritan preguntas a Biden. Doocy, de Fox News, le pregunta si la inflación es un riesgo político. El micro está abierto… Y se escucha decir a Biden:



“It’s a great asset - more inflation. What a stupid son of a bitch.” pic.twitter.com/J5yTJ6ZspA — Dori Toribio (@DoriToribio) January 24, 2022

“Alrededor de una hora después de lo ocurrido, me llamó a mi celular y me dijo: ‘No ha sido nada personal, amigo’. Y hablamos del tema, y de seguir adelante”, dijo Doocy.

También añadió que le explicó a Biden que él siempre va a intentar “preguntarle algo diferente que los demás”, y que el presidente le respondió: “Tienes que hacerlo”.

El presentador le preguntó a Doocy si Biden le había pedido disculpas, pero el reportero evitó confirmarlo y dijo que apreciaba que el presidente le hubiera llamado para “enfriar los ánimos” en un momento en el que el país está “en el borde de la Tercera Guerra Mundial”, en alusión a las tensiones con Rusia por Ucrania y dijo que no necesita recibir una disculpa.

Doocy también tomó con humor lo ocurrido y bromeó: “Nadie ha verificado sus palabras todavía y confirmado que no sea cierto”.