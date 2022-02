Periodista narra la impotencia de no poder visitar a su abuela que murió de Covid-19

"Nadie pudo visitar a mi abuela antes de morir por Covid-19, pero las discotecas estaban llenas", dijo con molestia Gabriela Sánchez periodista de El Diario de España.

"Ninguno de sus familiares pudimos acompañar a mi abuela, dependiente, tras una semana de ingreso y días marcados por la falta de información médica. No podemos 'gripalizar' el coronavirus mientras mantengamos protocolos inhumanos en los hospitales", describe al inicio del reportaje.

La periodista explica que su abuela contaba con las tres vacunas contra el Covid-19, pero a sus 89 años puedo haber sido un factor en su contra ya que no pudo sobrevivir.

Mi abuela murió el 3 de enero sola, con Covid, en el Hospital Carlos III de Madrid. Era dependiente, estaba grave, pero no nos permitieron ni una sola visita en una semana. En sus últimos 3 días, ni recibimos información médica. Y todo, mientras las discotecas estaban llenas.

Mi abuela murió el 3 de enero sola, con COVID, en el Hospital Carlos III de Madrid. Era dependiente, estaba grave, pero no nos permitieron ni una sola visita en una semana. En sus últimos 3 días, ni recibimos información médica. Y todo, mientras las discotecas estaban llenas ⬇️ — Gabriela Sánchez (@Gabriela_Schz) February 12, 2022

"Refiere que se le pudo visitar tiempo atrás, pero siete días antes de morir a ella y a sus familiares se les negaron las visitas, por lo que la señora agonizó sola. He decidido contar en este artículo cómo pasamos esos siete días de pesadilla. Y duele, duele muchísimo. Nunca he sufrido tanto al escribir un texto. Pero sentí la necesidad de visibilizarlo. Ya no hay excusa para justificar estos protocolos inhumanos", comparte en su red social.

"Como cuento en el artículo, la arbitrariedad reina en el acompañamiento a pacientes Covid-19 (al menos en Madrid y, por lo que me decís, también en otras comunidades). Depende de cada hospital, incluso a veces de cada servicio médico, algo que tampoco entiendo.", agregó.