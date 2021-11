Bochorno en vivo: confunden a Zendaya con Dua Lipa y a Tom Hollan con Harry Potter

Los periodistas no reconocieron a los actores Tom Holland y Zendaya, los periodistas los cofundieron con Dua Lipa y Harry Potter en plena transmisión en vivo.

No cabe duda que la ceremonia del Balón de Oro 2021 dio mucho de qué hablar y es que el evento fue uno de los más esperados y vistos el pasado 29 de noviembre.

Pero un hecho que no pasó de desapercibido fue el momento en el que dos periodistas argentinos confundieron a Zendaya y Tom Holland con otras personalidades..

El bochorno ocurrió en plena transmisión en vivo de la cadena ESPN Latinoamérica, por lo que de inmediato se viralizaron los videos en la web.

La confusión en la alfombra roja

Los videos muestran el momento en el que Zendaya, actriz de "Spider-Man: No way home", desfila en la alfombra roja saludando al público y un periodista muy seguro dice que es Dua Lipa y si esto no bastó, Tom Holland, quien protagoniza la misma película, fue confundido con Harry Potter.

"Dua Lipa es, no sé quién es... Ajá, sí, cantante inglesa... Ahí llega uno que tiene cara de Harry Potter, no sé quién es", dijeron.

Al parecer no se habían percatado del error que habían cometido, pero momentos después uno de ellos corrigió los datos luego de que le avisaron que habían confundido: "Zendaya, actriz, me dicen", agregó uno de ellos entre risas.

Tras la confusión, los internautas aprovecharon para burlarse y lanzar críticas, pues los actores son de los más reconocidos en el mundo, como para que hayan sido confundidos.

(Foto: La verdad noticias)

Mira aquí el video

Zendaya y Tom Holland llegan a la gala del Balón de Oro 2021.



Christian Martin de ESPN: "Dua Lipa y uno que tiene cara de Harry Potter". #BallonDor pic.twitter.com/CFo0kfAL9F — ️‍⚧️ Mar ️‍⚧️ (@mariaraaawr) November 29, 2021

*Con información de El Heraldo de México.