Una periodista fue asaltada durante una transmisión en vivo, por un perrito que le arrebató el micrófono y salió corriendo.

Le ocurrió a la meteorológica Nadezhda Serezhkina, quien estaba en la llamada Colina de los Gorriones, en la ciudad de Moscú y hablaba acerca del estado del tiempo en los próximos días.

La periodista hacía la transmisión para el canal de televisión ruso Mir TV.

Cuando ella hablaba, un golden retriever llamado Martin se acercó y arrebató el micrófono de un bocado.

El camarógrafo grabó el momento en el que la reportera fue tras él.

"Parece que nuestra corresponsal ha sido desconectada. Ahora, intentaremos contactarla nuevo", expresó la conductora que estaba en el estudio.

La reportera regresó, pero acompañada del ladrón, que la ayudó a cerrar su reporte.

"Como he dicho, el tiempo es realmente estupendo, adecuado para los paseos con los perros", dijo mientras acariciaba al can.

MIRA EL MOMENTO: