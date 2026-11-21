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Tras realizar el hecho armado en la discoteca, los supuestos implicados se enfrentaron contra agentes policiales, quienes lograron neutralizarlos.

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La noche del pasado 20 de noviembre se registró un ataque armado en la zona 9 capitalina, en el interior de una reconocida discoteca del sector, donde cuatro personas fallecieron y otras cinco resultaron heridas.

Momentos después, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptaron el vehículo, el cual circulaba con las placas tapadas, por lo que marcaron el alto y los presuntos delincuentes hicieron caso omiso, iniciando una persecución que terminó en la 12 calle y 4a. avenida, sobre el bulevar San Rafael en la zona 18.

Los presuntos responsables resultaron heridos tras enfrentarse a la Policía Nacional Civil. (Foto: CVB)

Durante esta intervención, los presuntos responsables dispararon contra la radiopatrulla que los perseguía; sin embargo, junto a otras unidades se logró acorralarlos y neutralizarlos.

Según el reporte de la PNC, en el interior del vehículo se encontraban dos personas, las cuales resultaron heridas con proyectil de arma de fuego. Se trata de un hombre de aproximadamente 25 años y un adolescente de aproximadamente 15.

Al lugar se presentaron Bomberos Voluntarios, quienes dieron atención pre-hospitalaria a los heridos. El hombre fue ingresado a la emergencia del IGSS de zona 6, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

En su intento de huir de los agentes, los responsables dispararon contra la radiopatrulla. (Foto: PNC)

El adolescente fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, pendiente diagnóstico médico, aunque a primera vista se observó que presentaba una herida en la pierna.