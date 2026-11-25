Las nubes abundantes persistirán, por lo que se seguirá sintiendo el ambiente fresco y frío.
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Para este jueves 26 de noviembre, se espera que persista la nubosidad abundante en las regiones del norte al centro del país, por lo que se experimentará ambiente fresco o frío, según indicó el boletín del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Para la madrugada y mañana, se prevén nublados parciales o totales sobre regiones del norte al centro del territorio nacional, con lluvias o lloviznas intermitentes. Aunque llegando al medio día se espera que disminuya en el centro del país.
También se espera que el viento del norte persista moderado en el Altiplano Central, Valles de Oriente y sectores de Occidente.
Para la tarde y noche, se prevén posibles lluvias acompañadas de actividad eléctrica del oeste a Bocacosta. Asimismo, en horas de la noche las temperaturas podrían disminuir, provocando frío en áreas de Occidente, Franja Transversal del norte y Altiplano Central.
Ante estas circunstancias climáticas se recomienda mantener precaución y abrigarse para prevenir enfermedades respiratorias.