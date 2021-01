El conductor de una autobús público protagonizó una arriesgada persecución por las calles de Lima, Perú, luego de haber arrollado a una elemento de la Policía de Tránsito de dicha ciudad.

El piloto, Alberto José Bermúdez, de 22 años y originario de Venezuela, fue detenido en un puesto de control para verificar su documentación y la del autobús.

El vehículo contaba con 63 multas que ascendían a 160 mil soles (Q129,608).

El chófer, ante el temor de ser detenido en el operativo, optó por darse a la fuga y en el momento de su escape, atropelló a la agente Jackelyn Rosario Rosales Ramírez.

El vehículo pasó por encima de sus piernas al ser arrastrada por varios metros.

Ante el incidente, varios agentes fueron alertados del incidente, por lo que iniciaron la persecución para detener al infractor.

Uno de los policías portaba una cámara en el casco y pudo filmar gran parte de la persecución. El conductor parecía ser habilidoso y cada vez que le cerraban el paso, encontraba la manera de continuar su marcha y tratar de huir de las autoridades.

Tras varios intentos de esquivar las patrullas, el conductor trató de escapar en retroceso, pero ya no tuvo escapatoria. Al ser detenido, algunos agentes golpearon al infractor por haber arrollado a su colega.

“Yo estaba trabajando bajo el Puente Nuevo. Le solicité los documentos, me insultó y aceleró. Después no me acuerdo más nada”, contó la agente en una clínica de Lima.