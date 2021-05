México: mujer vive con angustia el Día de la Madre, pues su hija está desaparecida

Desde hace un año, Hortencia no puede estar cerca de su hija Mariana, pues desapareció junto a dos amigas en México. La tristeza y la nostalgia le acompañan. Su mejor regalo del Día de las Madres sería encontrarla.

EN GUATEMALA: Cementerios se preparan para el Día de la Madre en plena pandemia

La nieta de Hortencia, de cuatro años, pregunta cuándo volverá su mamá. La mujer narró a El Excelsior la zozobra que le produce lo que pueda estar viviendo su hija Mariana Lesli. La desaparición de la joven sucedió en enero del año pasado y, hasta la fiscal encargada del caso, se ha declarado incompetente.

Con voz entrecortada, Hortencia explica que ella sale a buscarla, junto con otras madres, quienes también sufren al no saber dónde están sus hijas, si están muertas o son explotadas. La última vez que vieron a Mariana Lesli fue en el taller de una ruta de transporte público en Ecatepec.

“ El mejor regalo del Día de la Madre es saber dónde está Lesli ” Hortencia

Dice que “su instinto maternal” le dice que Lesli está viva. Eso la motiva a ir a buscarla en basureros, barrancos y cerros y “al no encontrarla ahí, es una esperanza de encontrarla viva”.

La pandemia le ha perjudicado, pues la búsqueda se ha retrasado por las restricciones, pero Hortencia no se da por vencida aunque el cansancio le asoma. Las fuerzas la saca del anhelo de encontrarla.

La mujer guarda la esperanza de que su hija pueda leer artículos en medios de comunicación acerca de su búsqueda, por lo que le envía un mensaje: "Si me lees o me escuchas, no te rindas, te voy a encontrar, no dejaré de buscarte hasta encontrarte”, expresa la mujer que nuevamente no tendrá el abrazo de Mariana para festejar el 10 de mayo.