El exfutbolista guatemalteco Carlos "El Pescado" Ruiz criticó este viernes a los "influencers" y "youtubers", de quienes aseguró que están desapareciendo.

Mención a Luis comunica porque no conozco a otro, desconozco si viene de una clase social alta, su libro y ropa, todo es una cadena la final, si sos influencer haces lo demás. Algún mérito hay o no yo que se. — CR20FishWorldRecord (@FishCr20) April 25, 2020

"No más viajes, no más fashion, no más make up, no nada", escribió el exseleccionado nacional en su cuenta de Twitter.

MIRA AQUÍ:

"Muchos adolescentes se han dado cuenta que los que creían 'icon' (íconos) son personas que al quitarles la pantomima son como todos nosotros: unos simples mortales", añadió Ruiz.

Los que tomaron como carrera, profesión el ser "Influencer/youtuber" creo que están en problemas. Que será del tal luisito comunica? Sin viajes y en cuarentena que producto vende — CR20FishWorldRecord (@FishCr20) April 25, 2020

"El Pescado" agregó que los "influencers" están en problemas y mencionó a "Luisito Comunica".

TE PUEDE INTERESAR:

"¿Qué será del tal Luisito Comunica? Sin viajes y en cuarentena qué producto vende", escribió el exjugador de Municipal.

Ruiz agregó que mencionó al "youtuber" mexicano porque dijo que es al único que conoce. Actualmente, el exfutbolista labora como comentarista deportivo en un canal de televisión de deportes en Estados Unidos y se mantiene activo en sus redes sociales.